Mariarosaria Rossi | dopo Conte | giura fedeltà pure a Draghi Twitter si scatena | «Ma vai a lavora’»

(Di lunedì 15 febbraio 2021) «Saremo al tuo fianco per ridare stabilità e prosperità al nostro Paese, grazie».ha rivolto il suomento dia Mariodal suo profilo Instagram, dove ha postato una foto del premier circondato dai ministri, parlando di «un governo di alto profilo e di grandi aspettative, che rappresenta quell’Italia democratica, europeista e liberale di cui abbiamo fortemente bisogno». La promessa didiDunque, la senatrice ex fedelissima di Silvio Berlusconi,il repentino balzo nelle file di Giuseppe, ha completato anche la transizione verso l’ex governatore della Bce. Al quale ora, oltre alla, promette anche ...

Ultime Notizie dalla rete : Mariarosaria Rossi

Liberoquotidiano.it

, l'ex fedelissima di Silvio Berlusconi , guarda avanti. Dopo aver votato la fiducia a Giuseppe Conte in Aula ed essere stata espulsa da Forza Italia, la senatrice non si lascia ...è un 'mistero assoluto' . Lo scrive Fabrizio Roncone , che nell'edizione odierna del Corsera ha tracciato un ritratto un po' pietoso dei cosiddetti 'responsabili' che ormai nessuno ...Mario Draghi ha scelto tre ministri forzisti che sono stati anche ministri nell’ultimo governo Berlusconi, quasi 10 anni fa.La senatrice del neo gruppo 'Europeisti' in un post su Instagram: 'Sarò al suo fianco, esecutivo di alto profilo' ...