Lukaku ascoltato in Procura Figc per la lite con Ibrahimovic

Dopo Ibrahimovic e l'arbitro Doveri, anche Lukaku è stato convocato in Procura Figc per dare la sua versione dei fatti circa la lite con Zlatan durante la partita di Coppa Italia tra Milan e Inter del 26 gennaio scorso. Il centravanti nerazzurro è stato ascoltato oggi in videoconferenza ad Appiano Gentile, e ha dato la sua versione. La Procura aveva aperto l'inchiesto lo scorso 1 febbraio. L'articolo ilNapolista.

