Lo stop allo sci diventa una valanga di dissenso (Di lunedì 15 febbraio 2021) AGI - Lo stop allo sci deciso del governo si trasforma in poche ore in una vera e propria valanga di dissenso. Da nord a sud i gestori degli impianti sciistici reclamano la mancata l'apertura. Ma c'è anche chi in Val d'Ossola apre ugualmente gli impianti aperti nonostante lo stop. Luca Mantovani, amministratore delegato della società “Vigezzo & Friends” che gestisce gli impianti, conferma all'AGI: “Siano aperti e sta continuando ad arrivare gente, intorno alle 8 avevamo già portato in quota con la funivia che collega la valle con le piste – e che è un trasporto pubblico locale e quindi può rimanere in ogni caso aperta - almeno un centinaio di persone”. Perché questa scelta? “Volevamo dare un segnale: non si può comportarsi in questo modo. Io capisco perfettamente le esigenze della tutela della ... Leggi su agi (Di lunedì 15 febbraio 2021) AGI - Losci deciso del governo si trasforma in poche ore in una vera e propriadi. Da nord a sud i gestori degli impianti sciistici reclamano la mancata l'apertura. Ma c'è anche chi in Val d'Ossola apre ugualmente gli impianti aperti nonostante lo. Luca Mantovani, amministratore delegato della società “Vigezzo & Friends” che gestisce gli impianti, conferma all'AGI: “Siano aperti e sta continuando ad arrivare gente, intorno alle 8 avevamo già portato in quota con la funivia che collega la valle con le piste – e che è un trasporto pubblico locale e quindi può rimanere in ogni caso aperta - almeno un centinaio di persone”. Perché questa scelta? “Volevamo dare un segnale: non si può comportarsi in questo modo. Io capisco perfettamente le esigenze della tutela della ...

