Combinata maschile | Crawford sorprende Pinturault in superG | Tonetti a 69 100

(Di lunedì 15 febbraio 2021) Il canadese Jamesè in testa a sorpresa dopo la manche didellaai Mondiali di Cortina. Partito con il pettorale 32, ha chiuso in 1'19'95. Il francese Alexis ...

albynapoli1962 : #eurosportsci A che ora e su che canale lo slalom maschile combinata? - DadaMerighetti : RT @Eurosport_IT: Combinata maschile e femminile a @cortina2021 ????? ?? Segui le gare LIVE su - infoitsport : Combinata maschile Mondiali Cortina 2021: start list, pettorali di partenza e azzurri in gara - infoitsport : Mondiali Cortina, giornata ricca con la combinata maschile e femminile - infoitsport : Mondiali Cortina, combinata maschile: sorpresa Crawford, guida davanti a Pinturaul -

Ultime Notizie dalla rete : Combinata maschile

Il canadese James Crawford è in testa a sorpresa dopo la manche di superG dellaai Mondiali di Cortina. Partito con il pettorale 32, ha chiuso in 1'19'95. Il francese Alexis Pinturault, grande favorito della gara, è in ritardo di 8/100. Terzo a 30/100 l'...Una sorpresa davanti a tutti dopo il SuperG. James Crawford guida laai mondiali di Cortina davanti ad Alexis Pinturault, vincitore delle ultime 4 coppe di specialità. Il canadese chiude col crono di 1:19.95 davanti di otto centesimi al francese. ...Una sorpresa davanti a tutti dopo il SuperG. James Crawford guida la combinata maschile ai mondiali di Cortina davanti ad Alexis Pinturault, vincitore delle ultime 4 coppe ...Sorprende tutti nel superG della combinata maschile dei Mondiali di sci alpino a Cortina il canadese James Crawford, sceso con il pettorale 32, che ha battuto di otto centesimi Alexis Pinturault. Una ...