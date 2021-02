Chi è Andrea Zenga GF VIP: Età, Ex Fidanzata, Instagram e padre Walter Zenga (Di lunedì 15 febbraio 2021) Andrea Zenga è un personal trainer, figlio primogenito di Walter Zenga (con cui non parla da 14 anni) e Roberta Termali. E’ conosciuto anche per aver partecipato a Temptation Island Vip nel 2018 con l’ex Fidanzata Alesandra Sgolastra. Da dicembre 2020 è un concorrente del Grande Fratello VIP dove ha avuto l’occasione di confrontarsi con il padre Walter Zenga con cui ha un rapporto difficile. Nella casa ha dichiarato il suo interesse per Rosalinda Cannavò. Chi è Andrea Zenga? Nome: Andrea Zenga Data di nascita: 16 settembre 1993 Età: 27 anni padre: Walter ... Leggi su chiecosa (Di lunedì 15 febbraio 2021)è un personal trainer, figlio primogenito di(con cui non parla da 14 anni) e Roberta Termali. E’ conosciuto anche per aver partecipato a Temptation Island Vip nel 2018 con l’exAlesandra Sgolastra. Da dicembre 2020 è un concorrente del Grande Fratello VIP dove ha avuto l’occasione di confrontarsi con ilcon cui ha un rapporto difficile. Nella casa ha dichiarato il suo interesse per Rosalinda Cannavò. Chi è? Nome:Data di nascita: 16 settembre 1993 Età: 27 anni...

pisto_gol : Nelle ultime 9 giornate, Andrea Pirlo, con una Juve piena di Campioni, ha fatto 18pt. Come quelli che ha fatto Davi… - GrandeFratello : Il televoto è ufficialmente aperto: scegli chi vuoi in finale tra Tommaso, Andrea e Rosalinda. #GFVIP - HellasVeronaFC : Siamo vicini a te, ai tuoi cari e a chi, come noi, ti vuole bene. Forza Andrea! #HVFC - blujasmine3 : “Chi è che sta cucinando? Giulia?” Samantha “Seh Giulia...sta cucinando Andrea” ?????? #tzvip - FabioSprocatti : @villani_andrea @ParcodiGiacomo @betman @CristinaAntonu Sbagliate o giuste per chi? Se si ragionasse così ci sarebb… -