Lastrone di ghiaccio in galleria, chiusa l'Autostrada del Sole in direzione sud (Di domenica 14 febbraio 2021) Un blocco totale del traffico Autostradale in direzione sud: mentre da Firenze verso Bologna si può viaggiare sulla Direttissima, in senso contrario da Bologna verso Firenze tutto è fermo. La ... Leggi su lanazione (Di domenica 14 febbraio 2021) Un blocco totale del trafficole insud: mentre da Firenze verso Bologna si può viaggiare sulla Direttissima, in senso contrario da Bologna verso Firenze tutto è fermo. La ...

La causa è un lastrone di ghiaccio in galleria, peraltro in curva, che si è formato a causa delle infiltrazioni di acqua che hanno raggiunto l'asfalto e si sono congelate con le temperature rigide di ...

Blocco del traffico tra Barberino e Calenzano sulla Direttissima e anche la Panoramica è chiusa per il meteo Firenze, 14 febbraio 2021 - Un blocco totale del traffico autostradale in direzione sud: me ...

