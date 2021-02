Crotone, ore di riflessione per Stroppa: si pensa a De Rossi allenatore (Di domenica 14 febbraio 2021) Crotone, in caso di sconfitta contro il Sassuolo potrebbe arrivare l’esonero di Stroppa: contatti con De Rossi Crotone, ore di riflessione per la famiglia Vrenna che sta valutando attentamente il futuro di Stroppa sulla panchina calabese. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, per la prima volta sta prendendo corpo l’idea di un cambio in panchina se contro il Sassuolo dovesse arrivare un’altra sconfitta. Ci sono stati dei contatti con Daniele De Rossi e il suo entourage. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 14 febbraio 2021), in caso di sconfitta contro il Sassuolo potrebbe arrivare l’esonero di: contatti con De, ore diper la famiglia Vrenna che sta valutando attentamente il futuro disulla panchina calabese. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, per la prima volta sta prendendo corpo l’idea di un cambio in panchina se contro il Sassuolo dovesse arrivare un’altra sconfitta. Ci sono stati dei contatti con Daniele Dee il suo entourage. Leggi su Calcionews24.com

