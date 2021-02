Napoli, Massimo Mauro: “Gattuso ha esagerato, De Laurentiis ha sbagliato momento” (Di sabato 13 febbraio 2021) L’opinionista Massimo Mauro è intervenuto ai microfoni de “Il Mattino” per parlare del periodo che sta vivendo il Napoli, chiamato al difficile impegno contro la Juventus: “Secondo me si è rotto qualcosa nel momento cruciale della stagione. De Laurentiis può fare quello che vuole, ma forse avrebbe dovuto evitare di dire certe cose o almeno scegliere un tempismo migliore. I rapporti tra società e spogliatoio rischiano di compromettere un’intera stagione – ha spiegato l’ex calciatore – Gattuso ha una forte personalità, così come il presidente, ma ha esagerato nel post partita. Capisco la tensione e la delusione ma si è lasciato andare troppo. Pirlo si è rialzato dopo un inizio di stagione complicato – ha concluso Massimo Mauro – ... Leggi su sportface (Di sabato 13 febbraio 2021) L’opinionistaè intervenuto ai microfoni de “Il Mattino” per parlare del periodo che sta vivendo il, chiamato al difficile impegno contro la Juventus: “Secondo me si è rotto qualcosa nelcruciale della stagione. Depuò fare quello che vuole, ma forse avrebbe dovuto evitare di dire certe cose o almeno scegliere un tempismo migliore. I rapporti tra società e spogliatoio rischiano di compromettere un’intera stagione – ha spiegato l’ex calciatore –ha una forte personalità, così come il presidente, ma hanel post partita. Capisco la tensione e la delusione ma si è lasciato andare troppo. Pirlo si è rialzato dopo un inizio di stagione complicato – ha concluso– ...

sportface2016 : #Napoli, Massimo #Mauro: “#Gattuso ha esagerato, #DeLaurentiis ha sbagliato momento” - salvocomplicaz2 : RT @marianocervone: #13febbraio: muore #AlbertoBurri, artista contemporaneo. Tra le sue opere più note il #GrandeCrettoNero, esposto al #Mu… - InternoRosso : RT @marianocervone: #13febbraio: muore #AlbertoBurri, artista contemporaneo. Tra le sue opere più note il #GrandeCrettoNero, esposto al #Mu… - sportli26181512 : Giletti: 'Berna, svegliati. Pirlo fino a ieri per tutti era un cog… per me è il Paradiso': Giletti: 'Berna, sveglia… - marianocervone : #13febbraio: muore #AlbertoBurri, artista contemporaneo. Tra le sue opere più note il #GrandeCrettoNero, esposto al… -