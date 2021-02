Napoli-Juventus 1-0, Ravanelli: “Tanta fatica, ma rigore inesistente” (Di sabato 13 febbraio 2021) Fabrizio Ravanelli ha analizzato la sconfitta della Juventus sul campo del Napoli per 1-0 e lo ha fatto ai microfoni di JTV, il canale tematico bianconero. L’ex attaccante pone diversi dubbi sull’episodio che ha deciso il match: “Secondo me la Juve ha perso per un rigore inesistente – afferma “Penna Bianca” – ma c’è da dire che ho visto Tanta fatica in campo. I giocatori erano troppo lenti e prevedibili, non erano nella migliore giornata e in generale questa partita mi è sembrata un passo indietro.” SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 13 febbraio 2021) Fabrizioha analizzato la sconfitta dellasul campo delper 1-0 e lo ha fatto ai microfoni di JTV, il canale tematico bianconero. L’ex attaccante pone diversi dubbi sull’episodio che ha deciso il match: “Secondo me la Juve ha perso per un– afferma “Penna Bianca” – ma c’è da dire che ho vistoin campo. I giocatori erano troppo lenti e prevedibili, non erano nella migliore giornata e in generale questa partita mi è sembrata un passo indietro.” SportFace.

