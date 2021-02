Il Pd e un fallimento lungo dieci anni: ora lasciate spazio a Bassolino (Di sabato 13 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiUna storia che ritorna. Un finale tutto da scrivere. Antonio Bassolino sindaco di Napoli. Così è stato, per gli ultimi sette anni del secolo scorso, così potrebbe essere ancora. L’annuncio della sua candidatura non sorprende. Ci aveva già provato cinque anni fa. Scelse di passare per le primarie. Scelta sbagliata. A sconfiggerlo non fu il voto dei gazebo ma il Partito Democratico. Meglio perdere con De Magistris domani che con Bassolino oggi. E dunque primarie farsa: l’unica strada utile a evitare il capitombolo collettivo. Un intero gruppo dirigente spazzato via da un uomo costretto all’esilio politico. Sarebbe stato uno smacco oltraggioso. Stavolta no. Bassolino scende in campo senza se e senza ma. E fa bene. Perché, detta in maniera cruda, il centrosinistra non ha nulla di ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 13 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiUna storia che ritorna. Un finale tutto da scrivere. Antoniosindaco di Napoli. Così è stato, per gli ultimi settedel secolo scorso, così potrebbe essere ancora. L’annuncio della sua candidatura non sorprende. Ci aveva già provato cinquefa. Scelse di passare per le primarie. Scelta sbagliata. A sconfiggerlo non fu il voto dei gazebo ma il Partito Democratico. Meglio perdere con De Magistris domani che conoggi. E dunque primarie farsa: l’unica strada utile a evitare il capitombolo collettivo. Un intero gruppo dirigente spazzato via da un uomo costretto all’esilio politico. Sarebbe stato uno smacco oltraggioso. Stavolta no.scende in campo senza se e senza ma. E fa bene. Perché, detta in maniera cruda, il centrosinistra non ha nulla di ...

