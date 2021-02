“Face Off 2”: i fan propongono Robert Pattinson e Tom Hardy (Di sabato 13 febbraio 2021) Robert Pattinson e Tom Hardy protagonisti di un tweet virale che li vede come proposta dei fan per i personaggi principali di Face Off 2. Sono loro i candidati più popolari per il casting del secondo capitolo del film diretto da John Woo nel 1997 Face Off – Due facce di un assassino. Nell’originale cult degli anni ’90 erano Nicolas Cage e John Travolta i due attori ad interpretare l’agente dell’FBI Sean Archer e il terrorista Castor Troy. È stato annunciato recentemente che Adam Wingard, regista di Godzilla vs. Kong, dirigerà e scriverà la sceneggiatura del nuovo Face Off insieme a Simon Barrett. I due hanno confermato che si tratterà di un sequel dell’originale e non un reboot, tuttavia sarà improbabile rivedere Nicolas Cage e John Travolta tornare nei vecchi personaggi. La storia ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 13 febbraio 2021)e Tomprotagonisti di un tweet virale che li vede come proposta dei fan per i personaggi principali diOff 2. Sono loro i candidati più popolari per il casting del secondo capitolo del film diretto da John Woo nel 1997Off – Due facce di un assassino. Nell’originale cult degli anni ’90 erano Nicolas Cage e John Travolta i due attori ad interpretare l’agente dell’FBI Sean Archer e il terrorista Castor Troy. È stato annunciato recentemente che Adam Wingard, regista di Godzilla vs. Kong, dirigerà e scriverà la sceneggiatura del nuovoOff insieme a Simon Barrett. I due hanno confermato che si tratterà di un sequel dell’originale e non un reboot, tuttavia sarà improbabile rivedere Nicolas Cage e John Travolta tornare nei vecchi personaggi. La storia ...

