Wok in coma farmacologico | cos’è successo al trapper romano

Il trapper romano Wok è stato posto in coma farmacologico: scopriamo cosa è successo e cosa ha detto il suo socio Ski. Questa mattina sui social è trapelata la notizia delle gravi condizioni di salute del trapper romano Wok. A quanto pare l'artista 22enne si troverebbe in coma farmacologico, attualmente però non è dato sapere cosa abbia portato al ricovero ed al deterioramento delle sue condizioni di salute. Non è chiaro nemmeno se i medici hanno deciso di metterlo in stato di coma indotto per sicurezza o se il trapper sia in pericolo di vita. La notizia ha ovviamente generato apprensione tra i fan e acceso un'intensa discussione sui social. Gli utenti, infatti, hanno cercato di ...

_Carlottamiller : RT @romatoday: Il trapper Wok in coma farmacologico, è in gravi condizioni: mistero sulle cause - romatoday : Il trapper Wok in coma farmacologico, è in gravi condizioni: mistero sulle cause - cronaca_news : Wok, il trapper romano è in coma farmacologico in gravi condizioni. Il collega Ski: “Non sto qui a spiegarvi i ca**… - cerryyx : in che senso wok è in coma farmacologico? - 126gian : ufio wok e in coma -