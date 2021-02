Vico Equense | donate attrezzature medicali dal Sovrano Ordine dei Cavalieri Templari

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiUna serie di, utili durante questo periodo caratterizzato dalla pandemia provocata dal Covid 19, sono stateieri mattina daldei, rappresentato dal Gran Maestro Errico Longobardi di Torre del Greco e supportato dal cancelliere Cav Dario Medugno, ai rappresentanti della Croce Bianca. Le apparecchiaturedall’azienda Ortopedia Meridionale di Salvio Zungri sono state consegnate ai soccorritori a, in provincia di Napoli, presso il piazzale del Convento di San Francesco. Si tratta di un aspira muchi, saturimetri e delle mascherine ai rappresentanti della Croce Bianca, per la necessità sanitaria di contrastare ...

giadif : @MisterCariola @Prudenza_Le_Mat Quella di fichi me l'ha fatta un'amica delle montagne sopra Vico Equense...ma il pr… - positanonews : Vico Equense, il sindaco Buonocore: “Sono 44 i positivi attuali”. Le regole anti-Covid per Carnevale - Wembleyrestaur1 : Ci siamo quasi!?? Da domani saremo con Voi... Oggi...prove tecniche?? #vicoequense #wembleyvicoequense #breakfast… - sorrentopress : A Vico Equense 26 nuovi contagi negli ultimi giorni -

Ultime Notizie dalla rete : Vico Equense

Positanonews

E' un "tesoro nascosto" questa chiesetta in una stradina laterale al Corso Italia, a destra della strada che si percorre andando daverso Sorrento si dipana un vero e proprio mondo ...Sul "tavolo", le criticità della sanità pubblica del nostro territorio, e in particolare negli ospedali di Sorrento e di. Sarà presente, per un saluto, anche l'arcivescovo della Diocesi ...Le apparecchiature donate dall’azienda Ortopedia Meridionale di Salvio Zungri sono state consegnate ai soccorritori a Vico Equense, in provincia di Napoli, presso il piazzale del Convento di San ...Passeggiate suggestive e prodotti tipici per raccontare la regione e le sue tante anime. Seguici anche su Facebook ...