Sensuability | una mostra d’arte per parlare di sesso e disabilità

Ultime Notizie dalla rete : Sensuability una

Il Messaggero

La consegna per i concorrenti di '&Comics' (terza edizione) era produrre un'opera 'in forma di illustrazione o di fumetto nella quale fosse rappresentatascena romantica, erotica o ...'Per tutti gli appassionati di cinema " dice il direttore Giorgio Gosetti " èbella notizia che ... la terza edizione, questa volta in forma virtuale, di ': ti ha detto niente la mamma?'...Anche i disabili sono persone sensuali e sessuate. Una mostra virtuale di fumetti e illustrazioni guida i visitatori alla scoperta di corpi imperfetti ma estremamente sensuali, che esprimono la bellez ...Roma - Da lunedì 15 febbraio 2021, e fino alla fine di marzo, la Casa del Cinema e il Centro Sperimentale di Cinematografia riaprono le porte ai visitatori con la grande mostra fotografica Mario Monic ...