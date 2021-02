Ritirato sul Samsung Galaxy S20 FE l’aggiornamento One UI 3 1

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Il produttore asiatico aveva iniziato a distribuirealla One UI 3.1 sulS20 FE pochi giorni fa (ve ne avevamo parlato in questo articolo), salvo poi ritirarlo ad un tratto, rendendolo indisponibile al download. Come riportato da ‘SamMobile‘, il telefono è stato lanciato l’anno scorso con Android 10, ma due mesi fa ha ricevuto l’upgrade ad Android 11 con One UI 3.0. L’ultimo upgrade per ilS20 FE non è più disponibile via OTA o Smart Switch, anche se non è ancora chiaro il motivo per cui il colosso di Seul abbia. Tuttavia, è possibile che il firmware avesse alcuni bug e che la società abbia preso questa decisione per risolvere la situazione (in genere le ragioni alle base del ritiro sono queste, ...