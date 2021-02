Niccolò, figlio di Lucio Presta: il pessimo rapporto con Paola Perego (Di venerdì 12 febbraio 2021) Paola Perego è sposata dal 2011 con Lucio Presta. A quanto sembra però, il rapporto con il figlio di quest’ultimo è pessimo Lucio Presta (Instagram)Lucio Presta è un agente dello spettacolo italiano. Agli inizi della sua carriera ha fatto il ballerino grazie a John Lei e Flora Torrigiani. Quest’ultima, un paio di anni dopo, lo ha portato a lavorare in televisione. Il suo debutto avviene nel programma “Fantastico”, nel quale ha collaborato per cinque edizioni. In seguito, dopo aver concluso con il ballo, ha organizzato una tournée per Heather Parisi e Franco Miseria. L’agente ha fondato a Roma l’agenzia di spettacolo “Arcobaleno tre”, detenendo ad oggi il 30 per cento del capitale ... Leggi su kronic (Di venerdì 12 febbraio 2021)è sposata dal 2011 con. A quanto sembra però, ilcon ildi quest’ultimo è(Instagram)è un agente dello spettacolo italiano. Agli inizi della sua carriera ha fatto il ballerino grazie a John Lei e Flora Torrigiani. Quest’ultima, un paio di anni dopo, lo ha portato a lavorare in televisione. Il suo debutto avviene nel programma “Fantastico”, nel quale ha collaborato per cinque edizioni. In seguito, dopo aver concluso con il ballo, ha organizzato una tournée per Heather Parisi e Franco Miseria. L’agente ha fondato a Roma l’agenzia di spettacolo “Arcobaleno tre”, detenendo ad oggi il 30 per cento del capitale ...

3dborrotzunu : RT @5AIsGuadazzonis: Il film non mi ha fatto piangere, ma arrabbiare, perché l' uomo ha un cervello e lo deve saper usare per non fare del… - marcellacassani : @laura_lavespa Io amo Niccolò, andrebbe d'accordissimo con mio figlio 14enne appassionato di rock e hard rock ?? - faustagf : @laura_lavespa Ma...ma... ?????? quindi Niccolò è mio coetaneo? Credevo fosse tuo figlio invece deve essere tuo padre… - niccolo_f : RT @BeltramoPaolo: Dai Fausto dai Il figlio di Fausto Gresini annuncia: 'Di nuovo in gara! Papà è sveglio' - infoitsport : Niccolò Galli, 20 anni fa la scomparsa del talentuoso figlio d’arte fiorentino -

Ultime Notizie dalla rete : Niccolò figlio Primavera, Bigica dopo Ascoli - Sassuolo 0 - 0: 'C'è rammarico. Paz ci aiuterà'

Non ti nego che ho chiesto informazioni anche a mio figlio Niccolò (suo compagno alla Fermana fino a poche settimane fa, ndr) su come limitarlo. A tal proposito, vorrei sottolineare anche le buone ...

Cinquini ricorda Niccolò Galli: 'Dolore profondo. Grande persona e ottimo calciatore'

Ieri è stato l'anniversario della morte di Niccolò Galli , figlio di Giovanni, che vent'anni fa ci lasciava. In un incidente stradale nei pressi di Casteldebole perse la vita in un incidente in motorino. Aveva da poco esordito in A con la ...

Ius soli, un libro svela i falsi miti sulla riforma della cittadinanza La Repubblica Non ti nego che ho chiesto informazioni anche a mio(suo compagno alla Fermana fino a poche settimane fa, ndr) su come limitarlo. A tal proposito, vorrei sottolineare anche le buone ...Ieri è stato l'anniversario della morte diGalli ,di Giovanni, che vent'anni fa ci lasciava. In un incidente stradale nei pressi di Casteldebole perse la vita in un incidente in motorino. Aveva da poco esordito in A con la ...