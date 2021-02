LIVE Sci alpino, Prove Discesa donne Mondiali in DIRETTA: bene Marsaglia, si riparte alle 13.00! (Di venerdì 12 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA PRIMA PROVA DI Discesa MASCHILE Dalle 10.30 LA CRONACA DELLA PRIMA PROVA MASCHILE LA CRONACA DELLA PRIMA PROVA FEMMINILE 11.25 Grazie e buon proseguimento di giornata dalla redazione di OA Sport. 11.24 Vi ringraziamo per la cortese attenzione e vi rimandiamo alle ore 13.00 per la seconda prova di Discesa 11.22 Siamo alla conclusione della prima prova della Discesa. Mirjam Puchner ha fatto segnare il miglior tempo in 1:08.26 con 54 centesimi sulla connazionale Tamara Tippler, quindi terza Lara Gut-Behrami a 67. Quarta posizione per la statunitense Breezy Johnson a 71, quinta la svizzera Michelle Gisin a 92, sesta la nostra Francesca Marsaglia a 97, settima ... Leggi su oasport (Di venerdì 12 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA PRIMA PROVA DIMASCHILE D10.30 LA CRONACA DELLA PRIMA PROVA MASCHILE LA CRONACA DELLA PRIMA PROVA FEMMINILE 11.25 Grazie e buon proseguimento di giornata dalla redazione di OA Sport. 11.24 Vi ringraziamo per la cortese attenzione e vi rimandiamoore 13.00 per la seconda prova di11.22 Siamo alla conclusione della prima prova della. Mirjam Puchner ha fatto segnare il miglior tempo in 1:08.26 con 54 centesimi sulla connazionale Tamara Tippler, quindi terza Lara Gut-Behrami a 67. Quarta posizione per la statunitense Breezy Johnson a 71, quinta la svizzera Michelle Gisin a 92, sesta la nostra Francescaa 97, settima ...

