Liguria, Toscana, Abruzzo e Trento in zona arancione (Di venerdì 12 febbraio 2021) AGI - Nuovi cambi di colore per diverse Regioni italiane. In base alla bozza del report settimanale di monitoraggio di ministero della Salute e Iss, l'Umbria, alle prese in questi giorni con la variante inglese, sfiora la zona rossa avendo una classificazione complessiva di rischio alta e un Rt a 1,2, ma resta in arancione. In quattro passano in arancione Passano invece ufficialmente in arancione, con l'ordinanza del ministro Speranza, l'Abruzzo (Rt 1,22 e rischio moderato ad alto rischio di progressione), la Liguria (Rt 1,08, rischio moderato), la Toscana (Rt 1,1, rischio moderato ad alto rischio di progressione) e la Provincia di Trento (Rt 1,2, rischio moderato ad alto rischio di progressione). Quanto alla Provincia di Bolzano, con un Rt di 1,25 ... Leggi su agi (Di venerdì 12 febbraio 2021) AGI - Nuovi cambi di colore per diverse Regioni italiane. In base alla bozza del report settimanale di monitoraggio di ministero della Salute e Iss, l'Umbria, alle prese in questi giorni con la variante inglese, sfiora larossa avendo una classificazione complessiva di rischio alta e un Rt a 1,2, ma resta in. In quattro passano inPassano invece ufficialmente in, con l'ordinanza del ministro Speranza, l'(Rt 1,22 e rischio moderato ad alto rischio di progressione), la(Rt 1,08, rischio moderato), la(Rt 1,1, rischio moderato ad alto rischio di progressione) e la Provincia di(Rt 1,2, rischio moderato ad alto rischio di progressione). Quanto alla Provincia di Bolzano, con un Rt di 1,25 ...

