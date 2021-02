Comitato Centro Storico: “Atteggiamento del Comune ingiustificabile” (Di venerdì 12 febbraio 2021) Tempo di lettura: 5 minutiBenevento – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa del Comitato Centro Storico indirizzata al sindaco Mastella e al Prefetto Cappetta con richiesta di chiarimenti e interventi urgenti. “Questo Comitato, purtroppo, ha preso atto, da tempo, dell’Atteggiamento, ingiustificato ed ingiustificabile, tenuto dal Comune di Benevento in relazione alle molteplici richieste avanzate. Gli ultimi accadimenti, però, ci costringono a tornare su alcuni temi che vanno affrontanti con forza e vigore. Da tempo, infatti, chiediamo al Comune di Benevento di voler procedere ad una verifica dei permessi di sosta e transito rilasciati fino ad ora. Tale controllo si rende necessario alla luce delle continue segnalazioni di abusi e di transito e sosta ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 12 febbraio 2021) Tempo di lettura: 5 minutiBenevento – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa delindirizzata al sindaco Mastella e al Prefetto Cappetta con richiesta di chiarimenti e interventi urgenti. “Questo, purtroppo, ha preso atto, da tempo, dell’, ingiustificato ed, tenuto daldi Benevento in relazione alle molteplici richieste avanzate. Gli ultimi accadimenti, però, ci costringono a tornare su alcuni temi che vanno affrontanti con forza e vigore. Da tempo, infatti, chiediamo aldi Benevento di voler procedere ad una verifica dei permessi di sosta e transito rilasciati fino ad ora. Tale controllo si rende necessario alla luce delle continue segnalazioni di abusi e di transito e sosta ...

