Call of Duty: Warzone invaso dagli zombie nella stagione 2? (Di venerdì 12 febbraio 2021) Call of Duty: Warzone ha iniziato a stuzzicare l'arrivo degli zombie con un nuovo oggetto trovato nel gioco e occasionali criptiche distorsioni dello schermo. Dopo l'aggiornamento della playlist della scorsa notte per il colosso battle royale, i giocatori hanno scoperto un particolare macchinario all'interno dell'ospedale. Se i giocatori si avvicinano a questa macchina possono notare la dicitura "ZAI/ACTIVATE zombieS", ma se ci si interagisce al momento non succede nulla. nella modalità zombie di Black Ops Cold War, la macchina di prova consente di scambiare punti per attivare sfide in cambio di ricompense. Le prime ipotesi della comunità di Call of Duty è che una modalità zombie chiamata Outbreak è destinata ad ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 12 febbraio 2021)ofha iniziato a stuzzicare l'arrivo deglicon un nuovo oggetto trovato nel gioco e occasionali criptiche distorsioni dello schermo. Dopo l'aggiornamento della playlist della scorsa notte per il colosso battle royale, i giocatori hanno scoperto un particolare macchinario all'interno dell'ospedale. Se i giocatori si avvicinano a questa macchina possono notare la dicitura "ZAI/ACTIVATES", ma se ci si interagisce al momento non succede nulla.modalitàdi Black Ops Cold War, la macchina di prova consente di scambiare punti per attivare sfide in cambio di ricompense. Le prime ipotesi della comunità diofè che una modalitàchiamata Outbreak è destinata ad ...

