Ats | curva pandemica in incremento «Stiamo tornando a dati di fine novembre»

(Di venerdì 12 febbraio 2021) La preoccupazione espressa dall’Ats di bergamo durante il consueto confronto settimanale con i sindaci del territorio. «Tutti noi, ognuno al proprio livello di responsabilità, dobbiamo adoperarci per minimizzare questi rischi»

... da fine gennaio ladei contagi è tornata a salire, avvicinandosi alla situazione di fine novembre. Sono questi i punti salienti della consueta call tra l'di Bergamo e i sindaci della ...Gli esperti diBergamo lo spiegano a chiare lettere: "Dopo un periodo di contenimento importante, da fine gennaio è ricominciato un incremento dellacon 180 nuovi casi odierni, 131 in media ...Nel consueto appuntamento del venerdì Alberto Zucchi, direttore del servizio epidemiologico aziendale, aggiunge: "Tutto questo non impatta al momento sull’attività ospedaliera: i numeri sono tranquill ...Il punto con Lucia Antonioli, Direttore del Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria, sulla situazione in provincia ...