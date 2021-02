Vanessa Incontrada in sottoveste nera manda in tilt i fan | curve sinuose

(Di giovedì 11 febbraio 2021) La conduttriceha meravigliato i social con uno scatto bellissimo postato sui social. Eccolo. Il post diUno scatto in bianco e nero dove la conduttrice si mostra in tutta la sua bellezza ai tanti fans.ha stupito i social con un post mozzafiato pubblicato sul suo account Instagram ufficiale. Sorriso stupendo, capelli sciolti sulle spalle edi pizzo nero. Uno scatto davvero apprezzato dai tantissimi followers, con oltre 100mila likes e tantissime reactions. Nella didascalia della foto, la conduttrice scrive: “Amati”. Un altro messaggio per la lotta per il body positivity, ovvero l’accettazione di se stessi. Recentementeha ...

99per100 : RT @99per100: #SIMPLETHEBEST PERSONAGGIO TV FEMMINILE Scegli la più grande di tutti i tempi tra: ?? Ambra Angiolini ?? Cristina Parodi ?? San… - SuperTWGattona : RT @99per100: #SIMPLETHEBEST PERSONAGGIO TV FEMMINILE Scegli la più grande di tutti i tempi tra: ?? Ambra Angiolini ?? Cristina Parodi ?? San… - _frangia : @luckiestloser ebbene sì, e c'erano loro Duncan James Vanessa Incontrada e altri 400 mo sconosciuti - emanuelapiceni : #bibliotecadimary #segnalazione #nuovoarticolo @PinkMagItalia Vanessa Incontrada musa per Dolce&Gabbana - AngelaVillani9 : RT @99per100: #SIMPLETHEBEST PERSONAGGIO TV FEMMINILE Scegli la più grande di tutti i tempi tra: ?? Ambra Angiolini ?? Cristina Parodi ?? San… -

Ultime Notizie dalla rete : Vanessa Incontrada

Elle

La città marchigiana, infatti, è in lizza per fare da sfondo ad una nuova storia che vedrebbe alla regia proprio Costa, che nel 2016 diressee Giuseppe Zeno. Del progetto ad oggi ..."Amati" è il primo comandamento secondo, lei che è ispirazione costante di come non serva rientrare nei canoni stereotipici per piacersi. L'ennesima lezione di stile e di vita dell'attrice e conduttrice ci arriva da una ...SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Di nuovo la Rai, di nuovo Fabrizio Costa. A cinque anni dai fortunatissimi ciak di “Scomparsa”, San Benedetto potrebbe tornare protagonista in televisione. La città marchigi ...Ancora una volta Vanessa Incontrada tramite Instagram lancia un messaggio di positività e di accettazione per tutte le donne.