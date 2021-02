Stellantis - Auto volanti, l'alleanza con Archer prende forma e prepara lo sbarco in Borsa (Di giovedì 11 febbraio 2021) Stellantis costruirà anche "Auto volanti". Non lo farà tuttavia con uno dei propri marchi, ma per conto terzi, come già annunciato lo scorso gennaio da FCA. Il costruttore, infatti, si occuperà della realizzazione delle fusoliere di fibra di carbonio e di altri componenti dei futuri eVtol di uno dei principali marchi attivi nello sviluppo della mobilità aerea personale, la Archer, che ha annunciato un progetto di fusione con la Atlas Crest Investment Corporation con l'obiettivo di sbarcare in Borsa. A supportare finanziariamente l'iniziativa è presente anche il ramo esecutivo della Exor: il visionario progetto dell'azienda californiana inizia dunque a prendere forma e ad assumere una maggiore concretezza. Supportati anche da United Airlines. La notizia, annunciata ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 11 febbraio 2021)costruirà anche "". Non lo farà tuttavia con uno dei propri marchi, ma per conto terzi, come già annunciato lo scorso gennaio da FCA. Il costruttore, infatti, si occuperà della realizzazione delle fusoliere di fibra di carbonio e di altri componenti dei futuri eVtol di uno dei principali marchi attivi nello sviluppo della mobilità aerea personale, la, che ha annunciato un progetto di fusione con la Atlas Crest Investment Corporation con l'obiettivo di sbarcare in. A supportare finanziariamente l'iniziativa è presente anche il ramo esecutivo della Exor: il visionario progetto dell'azienda californiana inizia dunque aree ad assumere una maggiore concretezza. Supportati anche da United Airlines. La notizia, annunciata ...

Italiaracing : DS in Formula E fino al 2026: il marchio, ora sotto Stellantis, sarà presente nella serie elettrica anche con le au… - quattroruote : #Auto volanti, l'alleanza tra #Stellantis e Archer prende forma e prepara lo sbarco in Borsa con il supporto di… - giacomozuliane : RT @fiomnet: ???? Ministero per transizione ecologica deve servire a creare, attraverso tutela ambiente, innovazione e occupazione. È nato #… - G_B0TTAZZI : RT @fiomnet: ???? Ministero per transizione ecologica deve servire a creare, attraverso tutela ambiente, innovazione e occupazione. È nato #… - CGILModena : RT @fiomnet: ???? Ministero per transizione ecologica deve servire a creare, attraverso tutela ambiente, innovazione e occupazione. È nato #… -

Ultime Notizie dalla rete : Stellantis Auto Bruce Springsteen arrestato per guida in stato di ebbrezza

Solo che poi si mette anche alla guida della sua auto, e viene "pizzicato" e arrestato dalla ... A dimostrazione di questo arriva la notizia che Stellantis, la casa madre di Jeep, ha annunciato il ...

Comodi in parrocchia, e un miliardo se ne va altrove... -

Il principale stabilimento metalmeccanico del Lazio, Stellantis Cassino Plant , non è più una ... Magari trasferirsi in una capitale diversa da Roma dove l'auto è solo un costo. In Emilia c'è la Motor ...

Auto volanti: Stellantis,l'alleanza con Archer prende forma - Quattroruote.it Quattroruote Maserati, Nettuno sarà il cuore dei futuri modelli

La tecnologia derivata dal nuovo propulsore V6 che spinge la MC20 sarà sfruttata anche sulle altre nuove vetture del Tridente ...

Auto volanti, l'alleanza con Archer prende forma e prepara lo sbarco in Borsa

L'azienda di eVtol annucia la fusione con la Atlas Crest Investment Corporation e predispone la quotazione a New York, anche con il supporto della Exor ...

Solo che poi si mette anche alla guida della sua, e viene "pizzicato" e arrestato dalla ... A dimostrazione di questo arriva la notizia che, la casa madre di Jeep, ha annunciato il ...Il principale stabilimento metalmeccanico del Lazio,Cassino Plant , non è più una ... Magari trasferirsi in una capitale diversa da Roma dove l'è solo un costo. In Emilia c'è la Motor ...La tecnologia derivata dal nuovo propulsore V6 che spinge la MC20 sarà sfruttata anche sulle altre nuove vetture del Tridente ...L'azienda di eVtol annucia la fusione con la Atlas Crest Investment Corporation e predispone la quotazione a New York, anche con il supporto della Exor ...