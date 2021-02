Mihajlovic rivela | “Inzaghi un amico vero Ma in campo l’ho minacciato…”

Leggi su itasportpress

(Di giovedì 11 febbraio 2021) Bologna-Benevento sarà un match delicato. Entrambe le formazioni hanno un'occasione importante per fuggire via e scrollarsi di dosso l'inseguimento delle squadre che occupano la zona retrocessione. In panchina sarà anche una sfida speciale tra Sinisae Filippo. I due sono legati dal destino, che ha visto il serbo succedere alla guida dei rossoblu al posto dello stesso Pippo. Ma c'è anche una sincera amicizia.RETROSCENAhato alcuni retroscena in conferenza stampa: "Io ho contattato Pippo ancora prima che il Bologna mi chiamasse dato che era uscita la notizia sul giornale, ma non era. Lui è un, venne alla mia partita d'addio dopo aver giocato contro il Liverpool. Inlo minacciavo, ma siamo ...