I renziani hanno smarrito il Mes nei… Boschi. Finché c’era Conte era irrinunciabile. Ora per Maria Elena non serve più (Di giovedì 11 febbraio 2021) Il Potere, quello con la P maiuscola s’intende, ha capacità taumaturgiche. Risana le ferite, fa passare le rughe, rende nuova giovinezza, fa i capelli biondi e fluenti, gli occhi cerulei e splendenti, l’alito di rosa ed altre meraviglie che non stiamo qui a narrarvi, ma che ognuno può immaginare. E se fa effetto su ogni essere umano figurarsi se non lo fa su MEB, al secolo Maria Elena Boschi, nota anche con il nomignolo di Lady Etruria per le note vicende bancarie, che bionda lo è già di natura. E così ieri la mazzarina di Renzi se ne usciva con parole che irraggiavano la gloria della riconversione, oseremmo dire della grazia: “Se si possono ottenere più soldi per la Sanità con un tasso migliore del Mes è chiaro che non siamo innamorati dei soldi del Mes. In quella fase, prima di Draghi, era lo strumento più conveniente”. Ma come? ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 11 febbraio 2021) Il Potere, quello con la P maiuscola s’intende, ha capacità taumaturgiche. Risana le ferite, fa passare le rughe, rende nuova giovinezza, fa i capelli biondi e fluenti, gli occhi cerulei e splendenti, l’alito di rosa ed altre meraviglie che non stiamo qui a narrarvi, ma che ognuno può immaginare. E se fa effetto su ogni essere umano figurarsi se non lo fa su MEB, al secolo, nota anche con il nomignolo di Lady Etruria per le note vicende bancarie, che bionda lo è già di natura. E così ieri la mazzarina di Renzi se ne usciva con parole che irraggiavano la gloria della riconversione, oseremmo dire della grazia: “Se si possono ottenere più soldi per la Sanità con un tasso migliore del Mes è chiaro che non siamo innamorati dei soldi del Mes. In quella fase, prima di Draghi, era lo strumento più conveniente”. Ma come? ...

Noovyis : (I renziani hanno smarrito il Mes nei… Boschi. Finché c’era Conte era irrinunciabile. Ora per Maria Elena non serve… - patridec : RT @BeataVergineMa5: Ricapitolando : -salvini è europeista -i renziani dicono che non hanno mai chiesto il Mes Alla fine scopriremo che Be… - Tonymomi1 : RT @BeataVergineMa5: Ricapitolando : -salvini è europeista -i renziani dicono che non hanno mai chiesto il Mes Alla fine scopriremo che Be… - mosca_cieca : RT @BeataVergineMa5: Ricapitolando : -salvini è europeista -i renziani dicono che non hanno mai chiesto il Mes Alla fine scopriremo che Be… - Gianfra33984664 : RT @BeataVergineMa5: Ricapitolando : -salvini è europeista -i renziani dicono che non hanno mai chiesto il Mes Alla fine scopriremo che Be… -