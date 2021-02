Flash News dell’11 Febbraio 2021 (Di giovedì 11 febbraio 2021) Stanno votando da questa mattina gli iscritti alla piattaforma Rousseau per decidere il sostegno al Governo. I 5 Stelle hanno scelto il loro metodo, la consultazione online. Ma le polemiche tra gli iscritti non si placano. Intanto, Draghi è al lavoro su programma e squadre dei Ministri. “Sarà un esecutivo di tecnici e politici, con un equilibrio di genere”; La Commissione Europea migliora le stime sull’economia. L’Eurozona tornerà a livello pre pandemia entro il 2022. Per l’Italia è previsto un +3,4% quest’anno. Il nostro Paese, però, sarà uno degli ultimi a recuperare il terreno perso. Gentiloni dice “fiducia a Draghi, sarà un Governo Europeista”; Ieri quasi 13.000 i nuovi casi da Covid-19 a fronte di oltre 300.000 tamponi effettuati. Diminuiscono i pazienti nei reparti ordinari e in terapia intensiva. Le vittime sono state 336 in 24 ore. Sostanzialmente stabile il tasso di ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 11 febbraio 2021) Stanno votando da questa mattina gli iscritti alla piattaforma Rousseau per decidere il sostegno al Governo. I 5 Stelle hanno scelto il loro metodo, la consultazione online. Ma le polemiche tra gli iscritti non si placano. Intanto, Draghi è al lavoro su programma e squadre dei Ministri. “Sarà un esecutivo di tecnici e politici, con un equilibrio di genere”; La Commissione Europea migliora le stime sull’economia. L’Eurozona tornerà a livello pre pandemia entro il 2022. Per l’Italia è previsto un +3,4% quest’anno. Il nostro Paese, però, sarà uno degli ultimi a recuperare il terreno perso. Gentiloni dice “fiducia a Draghi, sarà un Governo Europeista”; Ieri quasi 13.000 i nuovi casi da Covid-19 a fronte di oltre 300.000 tamponi effettuati. Diminuiscono i pazienti nei reparti ordinari e in terapia intensiva. Le vittime sono state 336 in 24 ore. Sostanzialmente stabile il tasso di ...

maxuel84 : || NeWs.FlasH || News | Euronews RSS - Novantenne ebreo lascia due mln al paesino che lo salvò dalla shoah L'eredit… - ancl_mi : ??NOTIZIE FLASH N. 5 ?Anteprima n. 3 INAIL: SPID ALLA SECONDA FASE #Inail #modalitàdiaccesso #Spid #Cie #Cns. Fonte… - ancl_mi : ??NOTIZIE FLASH N. 5 ?Anteprima n. 2 INPS: NUOVE ALIQUOTE CONTRIBUTIVE GESTIONE SEPARATA 2021 #aliquote… - RBcasting : 'Vera & Giuliano' su RaiPlay e Speciale Tg1 per San Valentino. Domenica 14 febbraio alle 23.30 in anteprima il docu… - ancl_mi : ??NOTIZIE FLASH N. 5 ?Anteprima n. 1 MINISTERO DELL’INTERNO PERMESSO DI SOGGIORNO, REDATTO IN CONFORMITÀ AL REGOLAM… -