Dal Partito Democratico sostegno a Draghi | su ministri e Lega decide il Premier

(Di giovedì 11 febbraio 2021) Il Pd mette da parte i timori e assicura pienoa Mario, addirittura una "cessione di sovranità" all'ex presidente della Bce sue perimetro della maggioranza, come riferisce più di uno dei partecipanti alla riunione del comitato politico. La linea illustrata già dal segretario Nicola Zingaretti - e ribadita al comitato politico - ottiene un consenso unanime dai vertici dele anche dai segretari regionali, nonostante i malumori per la presenza dellatra i sostenitori del governo e le ansie deiuscenti e di chi spera di entrare nel nuovo esecutivo. "- spiega chiaramente uno dei partecipanti al comitato politico - ha detto chiaramente che suilui, non ha dato indicazioni ...

dellorco85 : Oggi si scopre che far cadere il premier indicato dal 1' partito votato alle politiche con circa 300 parlamentari,… - ItaliaViva : Il governo presieduto da Renzi era composto da metà ministri donne e metà uomini, nel nostro partito i ruoli apical… - s_margiotta : Quando politica era cosa seria, svolta di un partito aveva bisogno di anni di dibattito, Congressi, studi, saggi. C… - angheran70 : Quella del super ministero ecologico è l'ultimo disperato tentativo/provocazione atto a escludere la Lega dal nuovo… - LeoFerrarin : @jacopo_iacoboni L'Azienda M5S di Grillo-Casaleggio ha abbandonando il populismo da tempo, e ad oggi può evolvere v…

Se gli umori della base M5s sono molto variegati, èil pressing dei big del Movimento per votare sì all'"governo tecnico - politico" guidatoprofessore che ieri ha assicurato la creazione ...Giuseppe Conte Le Unioni Comunali delDEMOCRATICO della Valdichiana Aretina, ricomprese nel collegio elettorale 12, in merito alle ... una volta eletti, sono scomparsinostro orizzonte. Per ...