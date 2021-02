Cyberpunk 2077 | GWENT e The Witcher 3 | i codici sorgente messi all' asta sarebbero stati già venduti

(Di giovedì 11 febbraio 2021) Secondo quanto riferito, gli hacker avrebbero venduto idie The3, oltra ad alcune informazioni rubate da CD Projekt Red. La società di sicurezza informatica Kela ha rilasciato screenshot di un post sul forum di hacking presumibilmente pubblicato dal gruppo che effettuato l'attacco, affermando di aver ricevuto un'offerta per i dati dall'esterno del forum, aggiungendo inoltre di aver concluso l'su richiesta dell'acquirente. L'account Twitter di Cybersecurity vx-underground ha successivamente confermato che l'era stata chiusa. Martedì, CDPR ha rivelato di essere stata vittima di un attacco ransomware in cui gli hacker avevano raccolto "determinati dati" dall'azienda. Ha pubblicato una richiesta di ...

Due settimane fa Sakurai aveva detto la sua riguardo... con gli aggressori che chiedevano un riscatto per i codici sorgente di molti dei suoi giochi, tra cui, Gwent e una versione inedita di The Witcher 3: Wild Hunt. Dopo il rifiuto ...Secondo quanto riferito, gli hacker avrebbero venduto i codici sorgente di Cyberpunk 2077, GWENT e The Witcher 3, oltra ad alcune informazioni rubate da CD Projekt Red. La società di sicurezza informa ...La software house CD Projekt è stata vittima di un attacco ransomware e ora i suoi dati sono stati venduti a un offerente misterioso.