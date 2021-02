Crimi “Sul governo Draghi un solo voto su Rousseau”

(Di giovedì 11 febbraio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “La votazione di oggi sarà l’unica votazione sul. Se prevarrà il Sì sosterremo questo, se prevarrà il No non lo sosterremo”. Lo scrive su Facebook il capo politico del M5S Vito.“In questi giorni abbiamo letto illazioni e ricostruzioni a dir poco fantasiose sulla votazione promossa dal MoVimento 5 Stelle sul. Ebbene sono tutte fake news – aggiunge -. La piattaformasi è infatti dimostrata estremamente collaborativa, consapevole della delicatezza e dell’importanza del momento, e sempre pronta a venire incontro alle esigenze del MoVimento 5 Stelle e dei suoi iscritti”.(ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

