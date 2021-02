Ufficiale | Tupta rientra al Verona e passa in prestito al Sion

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) HellasFC comunica di aver dato il proprio benestare al trasferimento di Lubomirdall’Ascoli Calcio 1898 FC all’FC, a titolo temporaneo sino al termine della corrente stagione con diritto di opzione per la Società elvetica e di contro-opzione per il Club gialloblù. Foto: logo HellasL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

SerieBNewsCom : ???? #Ascoli, addio #Tupta: UFFICIALE al #Sion - TUTTOB1 : UFFICIALE - Ascoli, Tupta al Sion: c'è l'ok del Verona - psb_original : UFFICIALE: Tupta lascia l'Ascoli. L'attaccante va in prestito al Sion #SerieB - HellasLive : UFFICIALE. #HellasVerona, #Tupta si trasferisce al #Sion -

Ultime Notizie dalla rete : Ufficiale Tupta

Ecco il comunicato: "Hellas Verona FC comunica di aver dato il proprio benestare al trasferimento di Lubomirdall'Ascoli Calcio 1898 FC all'FC Sion, a titolo temporaneo sino al ...Attraverso il proprio sito, il club scaligero ha comunicato di aver dato il proprio benestare al trasferimento di Lubomirdall'Ascoli al Sion, operazione anticipata ieri da SerieBnews.Lubomir Tupta lascia l'Ascoli e vola in Svizzera, al Sion. Il Verona, detentore del cartellino, ha reso noto di aver dato il proprio.VERONA - Nuovo prestito per Lubomir Tupta, attaccante slovacco del Verona che non è ancora riuscito a conquistare un posto fisso nella squadra gialloblù. Il classe 1998, che per i primi mesi di questa ...