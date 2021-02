Morto in un incidente d’auto per cercare di evitare un istrice in strada (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Il giovane di soli 25 anni è deceduto dopo aver cercato a tutti i costi di evitare lo scontro stradale con un istrice sulla carreggiata. Stava percorrendo normalmente la carreggiata con la sua Lancia Ypsilon, quando all’improvviso una sterzata inaspettata gli ha tolto la vita in un attimo. Succede su Via Nettunense, alle porte di Roma, in direzione Aprilia: la vittima si chiamava Leo Wolfango, un ragazzo di 25 anni che ha perso la vita colpendo un’istrice che attraversava la carreggiata, schiantandosi poi contro un albero. Purtroppo a nulla sono serviti i soccorsi del 118 che hanno trasportato il ragazzo in ospedale in condizioni disperate dopo che i vigili del fuoco lo avevano estratto dalle lamiere ormai dilaniate dell’auto. LEGGI ANCHE >>> Coca Cola e l’incidente del ... Leggi su chenews (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Il giovane di soli 25 anni è deceduto dopo aver cercato a tutti i costi dilo scontrole con unsulla carreggiata. Stava percorrendo normalmente la carreggiata con la sua Lancia Ypsilon, quando all’improvviso una sterzata inaspettata gli ha tolto la vita in un attimo. Succede su Via Nettunense, alle porte di Roma, in direzione Aprilia: la vittima si chiamava Leo Wolfango, un ragazzo di 25 anni che ha perso la vita colpendo un’che attraversava la carreggiata, schiantandosi poi contro un albero. Purtroppo a nulla sono serviti i soccorsi del 118 che hanno trasportato il ragazzo in ospedale in condizioni disperate dopo che i vigili del fuoco lo avevano estratto dalle lamiere ormai dilaniate dell’auto. LEGGI ANCHE >>> Coca Cola e l’del ...

