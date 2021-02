Missione Oms: esclude ipotesi sull’origine del virus in laboratorio, numero di casi in diminuzione (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Gli esperti dell’Oms andati in Cina per indagare sull’origine del Covid dopo le ultime ricerche hanno concluso che il virus non è stato sviluppato in laboratorio a Wuhan, i ricercatori hanno escluso questa ipotesi. La prima parte delle ricerche è quasi finita e a breve ulteriori verifiche verranno estese anche in altre aree del paese asiatico dove in qualche modo si sospetta l’origine del virus. Si cercano prove del contagio, ipotesi pipistrelli Il capo della Missione Oms Peter Ben Embarek ha detto che le indagini svolte finora non hanno rilevato granché ma solo qualche dettaglio in più su quello che si conosceva già sull’epidemia a Wuhan. L’ipotesi al momento più accreditata sembra essere quella del passaggio del virus dai ... Leggi su quotidianpost (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Gli esperti dell’Oms andati in Cina per indagaredel Covid dopo le ultime ricerche hanno concluso che ilnon è stato sviluppato ina Wuhan, i ricercatori hanno escluso questa. La prima parte delle ricerche è quasi finita e a breve ulteriori verifiche verranno estese anche in altre aree del paese asiatico dove in qualche modo si sospetta l’origine del. Si cercano prove del contagio,pipistrelli Il capo dellaOms Peter Ben Embarek ha detto che le indagini svolte finora non hanno rilevato granché ma solo qualche dettaglio in più su quello che si conosceva già sull’epidemia a Wuhan. L’al momento più accreditata sembra essere quella del passaggio deldai ...

