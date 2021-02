"L'assassino di Ilenia aveva le chiavi". L'ipotesi di un killer su commissione (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Patricia Tagliaferri Niente impronte, né effrazione: la donna sgozzata in 6 minuti Nessuna impronta di scarpe, nonostante il sangue sul pavimento, nessuna impronta sulle finestre o sulle porte, che non presentano segni di effrazione. Chi ha ucciso Ilenia Fabbri, la donna di 46 anni trovata sgozzata nel vano cucina del suo appartamento di Faenza, sapeva il fatto suo. Non era un killer improvvisato. Per questo tra le ipotesi prese in considerazione dagli inquirenti sta prendendo piede quella del delitto su commissione. Ma chi voleva morta questa donna di mezza età separata dal marito, con uno nuovo compagno che la amava e una figlia che viveva con lei? Un vero rompicapo, ma i magistrati ritengono che chi all'alba del 6 febbraio si è intrufolato in casa della donna lo ha fatto su mandato di qualcun altro e ... Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Patricia Tagliaferri Niente impronte, né effrazione: la donna sgozzata in 6 minuti Nessuna impronta di scarpe, nonostante il sangue sul pavimento, nessuna impronta sulle finestre o sulle porte, che non presentano segni di effrazione. Chi ha uccisoFabbri, la donna di 46 anni trovata sgozzata nel vano cucina del suo appartamento di Faenza, sapeva il fatto suo. Non era unimprovvisato. Per questo tra leprese in considerazione dagli inquirenti sta prendendo piede quella del delitto su. Ma chi voleva morta questa donna di mezza età separata dal marito, con uno nuovo compagno che la amava e una figlia che viveva con lei? Un vero rompicapo, ma i magistrati ritengono che chi all'alba del 6 febbraio si è intrufolato in casa della donna lo ha fatto su mandato di qualcun altro e ...

