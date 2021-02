Funivia, la Raggi insiste. L’ironia sui social e la gaffe della sindaca. «Se non va, si smonta» (Di mercoledì 10 febbraio 2021) A Roma torna di scena la Funivia Battistini-Casalotti. Il progetto immaginifico della sindaca Virginia Raggi, già oggetto di ironia sui social. A pochi mesi dalla fine del suo mandato la prima cittadina grillina non demorde. E fa rispuntare la Funivia fantozziana. Con il semaforo verde della giunta al progetto di fattibilità tecnico-economica. La Raggi rispolvera la Funivia Battistini-Casalotti ‘Una vera e propria rivoluzione’. Così la definisce gonfio di orgoglio il consigliere comunale 5Stelle, Paolo Ferrara. ”Dotare le metropoli congestionate di impianti a cabina è una soluzione attuata da decenni in tutto il mondo. Funivie per il trasporto dei cittadini esistono già. E sono utilissime in città come Rio de Janeiro, Portland, Londra, ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 10 febbraio 2021) A Roma torna di scena laBattistini-Casalotti. Il progetto immaginificoVirginia, già oggetto di ironia sui. A pochi mesi dalla fine del suo mandato la prima cittadina grillina non demorde. E fa rispuntare lafantozziana. Con il semaforo verdegiunta al progetto di fattibilità tecnico-economica. Larispolvera laBattistini-Casalotti ‘Una vera e propria rivoluzione’. Così la definisce gonfio di orgoglio il consigliere comunale 5Stelle, Paolo Ferrara. ”Dotare le metropoli congestionate di impianti a cabina è una soluzione attuata da decenni in tutto il mondo. Funivie per il trasporto dei cittadini esistono già. E sono utilissime in città come Rio de Janeiro, Portland, Londra, ...

Agenzia_Dire : La funivia Casalotti-Boccea “potrebbe non servire più“. E in quel caso potrebbe “essere smontata“. Ecco come hanno… - damorantonio : RT @AnsaRomaLazio: Via libera al progetto funivia Roma, cantieri entro 2022. Raggi: 'Una piccola rivoluzione'. Opposizioni: 'È solo propaga… - SvetlanaCelli : La smonti e la rimonti dove vuoi. Ma è una funivia o un nuovo set della Lego? #funivia #Raggi - MassimoChiaram7 : RT @AnsaRomaLazio: Via libera al progetto funivia Roma, cantieri entro 2022. Raggi: 'Una piccola rivoluzione'. Opposizioni: 'È solo propaga… - AnsaRomaLazio : Via libera al progetto funivia Roma, cantieri entro 2022. Raggi: 'Una piccola rivoluzione'. Opposizioni: 'È solo pr… -