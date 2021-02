CARLES NEVA | LA CERTEZZA DEL GRANADA

Leggi su alfredopedulla

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) Una delle certezze delsi chiama. Il terzino sinistro, numero 15 del club andaluso, diventerà una vera e propria bandiera e simbolo del club. Il giocatore ha rinnovato da poche ore il suo contratto con il club, legandosi alla casa madre fino al 2025. Un simbolo, dunque, per una società che vuole dire la sua anche in Europa League. Gli andalusi infatti sfideranno ai sedicesimi di finale il Napoli di Gattuso. Carloè dal 2018 al. Il classe 1996 è un classico terzino difensivo, molto bravo e dotato fisicamente, abile a mantenere la posizione in difesa, meno a spingere. Lo dimostrano anche i numeri. In 56 gare tra i professionisti, ha messo a referto un solo gol, nella Seconda Divisione Spagnola nel 2017. Dal 2018 il ragazzo è al, dove ha fatto ...