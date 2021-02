Base One: il simulatore di base spaziale annunciato per console e PC (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Il publisher Blowfish Studios ha annunciato base One, il simulatore di base spaziale con elementi surivaval ed RPG ad opera di PixFroze Nelle ultime ore il publisher indipendente Blowfish Studios ha annunciato l’arrivo di un nuovo titolo, in arrivo nel secondo quadrimestre del 2021 su PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch, e PC (Steam, GOG). base One è il nome del gioco in questione, sviluppato da PixFroze, che si configura come un simulatore di base spaziale, e che sarà caratterizzato da meccaniche survival hardocore ed elementi ruolistici. base One: primi dettagli Nel gioco impersoneremo un ... Leggi su tuttotek (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Il publisher Blowfish Studios haOne, ildicon elementi surivaval ed RPG ad opera di PixFroze Nelle ultime ore il publisher indipendente Blowfish Studios hal’arrivo di un nuovo titolo, in arrivo nel secondo quadrimestre del 2021 su PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch, e PC (Steam, GOG).One è il nome del gioco in questione, sviluppato da PixFroze, che si configura come undi, e che sarà caratterizzato da meccaniche survival hardocore ed elementi ruolistici.One: primi dettagli Nel gioco impersoneremo un ...

botxboxseriesx : RT @tuttoteKit: Base One: il simulatore di base spaziale annunciato per console e PC #BaseOne #BlowfishStudios #NintendoSwtich #PS4 #PS5 #X… - tuttoteKit : Base One: il simulatore di base spaziale annunciato per console e PC #BaseOne #BlowfishStudios #NintendoSwtich #PS4… - AWRjournalist : @AmandaCerny No one. All are propaganda base - Nextplayer_it : Annunciato Base One, un simulatore di Stazione Spaziale. - TerraDiPalma : RT @SIMO2: @TerraDiPalma @museotattile_VA @MuseoArcheoVene @MuseiRealiTo @MuseiVerona @MuseoMontefalco @MSinnai @MuseoCalatia @MuseoArcheoC… -