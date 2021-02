Ultime Notizie Roma del 09-02-2021 ore 20 | 10

(Di martedì 9 febbraio 2021)dailynews radiogiornale appuntamento con informazione Buonasera dalla redazione Gabriella Luigi in studio in apertura è proseguito il secondo giro di consultazioni con le forze politiche del premier incaricato Mario Draghi tra i partiti maggiori Forza Italia guidata da Silvio Berlusconi ha detto che quello draghi sarà un governo che si fonda su l’unità del paese in risposta a una grave emergenza e durerà il tempo necessario per superarla arrivano alcune prime proposte formulate ai partiti dal premere il peccato la riforma fiscale dovrà prevedere una rimodulazione delle aliquote degli scaglioni all’insegna della progressività e rilanciare la lotta contro il male endemico dell’evasione anche il MoVimento 5 Stelle da draghi il mess non è tra i temi Attendiamo il voto della base intanto si parla dei vaccini primi ad essere vaccinati nella fase 2 indipendentemente ...

fanpage : Bonino: 'Nessun imbarazzo a governare coi leghisti' #8febbraio - fanpage : Nicola Fratoianni lapidario contro Matteo Salvini - Agenzia_Ansa : #Covid, meno casi più vittime. In #Umbria rossa 500 ricoverati. Le varianti fanno paura. #Lockdown locali diffusi a… - siamo_la_Roma : ? Le principali notizie della giornata ?? Dalle parole di #Zaniolo ???? Alle ultime dai campi #ASRoma - frederiqueferr3 : RT @sabrina__sf: ??CASTLE ROCK ULTIME NOTIZIE: PIÙ DEL 90% DEGLI AMERICANI AFFERMA CHE JOE BIDEN NON È IL LORO PRESIDENTE?? -

Ultime Notizie dalla rete : Ultime Notizie

L'unità di crisi della Regione Campania, riunita per esaminare l'evoluzione dei contagi in relazione al mondo della scuola, 'valutato il costante e crescente aumento dei casi registrati in tutte le ...Ma che la corsa contro le varianti si stia facendo sempre pi difficile lo dimostrano due... ha sottolineato la presidente della Regione Donatella Tesei, affermando che si susseguonodi ...Il nome "Rainbow Six Quarantine" non è di certo il più appropriato in periodo COVID-19 e, infatti, pare che Ubisoft stia pensando al cambio.. La pandemia globale di COVID-19 ha impattato sullo ...Secondo giro di consultazioni. Iv: "Pieno sostegno". Fdi, "Basta con i Dpcm". Zingaretti: "Fiducia in Draghi e nell'alleanza con il M5s".