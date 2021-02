Milano: aggredisce tassista per non pagare corsa, denunciato (Di martedì 9 febbraio 2021) Milano, 9 feb. (Adnkronos) - Dopo essersi fatto portare all'aeroporto di Linate, a Milano, ha rifiutato di pagare la corsa in taxi e ha aggredito il tassista a calci e pugni. Ma poco dopo è stato identificato e denunciato. E' successo a Milano, dove un 46enne, cittadino italiano, dopo essersi fatto portare alla zona arrivi dello scalo, si è rifiutato di pagare la corsa e ha aggredito il tassista. Poi è scappato. Il tassista però ha descritto l'uomo alla polizia, che lo ha individuato poco dopo nell'area partenze dell'aeroporto e lo ha denunciato per lesioni personali. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 9 febbraio 2021), 9 feb. (Adnkronos) - Dopo essersi fatto portare all'aeroporto di Linate, a, ha rifiutato dilain taxi e ha aggredito ila calci e pugni. Ma poco dopo è stato identificato e. E' successo a, dove un 46enne, cittadino italiano, dopo essersi fatto portare alla zona arrivi dello scalo, si è rifiutato dilae ha aggredito il. Poi è scappato. Ilperò ha descritto l'uomo alla polizia, che lo ha individuato poco dopo nell'area partenze dell'aeroporto e lo haper lesioni personali.

La MS (acronimo) aggredisce e danneggia principalmente la mielina, cioè la sostanza grassa che circonda e protegge le fibre nervose del sistema nervoso centrale. La malattia è definita ...

Milano: aggredisce donna in centro, uomo ricercato, al vaglio telecamere

La scorsa notte, intorno alle ore 4, una donna di 30 anni, senza fissa dimora di origini albanesi, è stata aggredita da un uomo in via Marino a Milano. Riuscita a liberarsi è tornata dove si trovava il suo compagno, che ha poi cercato l'aiuto degli agenti del Comando decentrato 1 della Polizia locale. Raccolta la denuncia, gli agenti l'hanno ...

Milano, casa trasformata in supermercato dell'hashish: arrestato un 23enne

La polizia ha arrestato un uomo di 23 anni, che nella sua abitazione a Rozzano, in provincia di Milano, nascondeva 700 grammi di hashish e 400 grammi di marijuana divisi in panetti.

La scorsa notte, intorno alle ore 4, una donna di 30 anni, senza fissa dimora di origini albanesi, è stata aggredita da un uomo in via Marino a Milano. Riuscita a liberarsi è tornata dove si trovava il suo compagno, che ha poi cercato l'aiuto degli agenti del Comando decentrato 1 della Polizia locale. Raccolta la denuncia, gli agenti l'hanno ...

La polizia ha arrestato un uomo di 23 anni, che nella sua abitazione a Rozzano, in provincia di Milano, nascondeva 700 grammi di hashish e 400 grammi di marijuana divisi in panetti.