sportli26181512 : Il casting di De Laurentiis: pronti Benitez e Mazzarri, ma spunta anche Italiano: Il casting di De Laurentiis: pron… - JosiphOliver : @mattyynho97 Vabbè stesso Gino ha detto che De Laurentiis ha già fatto il casting -

Ultime Notizie dalla rete : casting Laurentiis

La Gazzetta dello Sport

...Delavora in silenzio, lasciando poche tracce in giro. Sta valutando alcune soluzioni nell'eventualità di un riscontro negativo nei risultati. Non è ancora un vero e proprio, ma il ...Ovviamente riparte la narrazione dello spogliatoio che si è stretto attorno alla guida dell'allenatore nonostante ildel cattivone di Deche è il destinatario dell'articolo. Quel ...Dopodiché una carriera lontana dall’Italia, che ha visto Stramaccioni allenare in Grecia, Repubblica Ceca e Iran Fedele al 3-5-2, Rastelli è definito un allenatore molto contiano, che fa della motivaz ...Gattuso ha perfino esagerato nel prendersi la colpa di alcune sconfitte recenti. Ma Rino è fatto così: non cerca alibi e non è abituato a scaricare le responsabilità sugli altri ...