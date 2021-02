Governo, Salvini “Non vediamo l’ora di partire” (Di martedì 9 febbraio 2021) “C’è l’impegno a difendere gli interessi italiani in Europa e a non aumentare nessuna tassa, anzi a lavorare per ridurre le imposte”. Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini, dopo il secondo giro di consultazioni con il premier incaricato Mario Draghi. sfe/sat/red su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 9 febbraio 2021) “C’è l’impegno a difendere gli interessi italiani in Europa e a non aumentare nessuna tassa, anzi a lavorare per ridurre le imposte”. Lo dice il leader della Lega Matteo, dopo il secondo giro di consultazioni con il premier incaricato Mario Draghi. sfe/sat/red su Il Corriere della Città.

pfmajorino : #Salvini sostiene che porterà in dote al governo l'esperienza della sanità lombarda. Ecco: è proprio uno dei motivi… - fattoquotidiano : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 9 Febbraio: “Non condivido le tue idee, ma mi batterò fino alla morte affinché… - Capezzone : Intervista ad @atlanticomag del professor @pbecchi: Salvini ha rotto il giocattolo agli altri. Ora governo istituzi… - ZenatiDavide : Governo Draghi, Salvini: “Sul Recovery fund c’è un cambio di atteggiamento e di fiducia della Lega”: “Avrò, via zoo… - PatriziaPollas4 : RT @StefanoFeltri: Al governo Draghi la Lega di Salvini porta in dote soprattutto scandali e processi di @GiovanniTizian -