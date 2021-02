Giuseppe Conte: “Bene Draghi ma io non entrerò nel Governo” (Di martedì 9 febbraio 2021) “Se entrerò nel nuovo Governo? Io ci sarò nelle forme che riterrete giuste, perché mi avete dato tanto“. È questo il messaggio dell’ormai ex premier Giuseppe Conte salutato dagli applausi al termine della riunione di sabato con i vertici del Movimento 5 Stelle. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Conte avrebbe richiamato il partito a sostenere il nuovo Governo che verrà formato da Mario Draghi. “Voltare le spalle a Draghi vorrebbe dire voltare le spalle al Paese – ha affermato Conte –. Temo la Lega, come sa anche Crimi, ma noi dobbiamo rimanere al tavolo perché dobbiamo dare una prospettiva al Paese. Non dobbiamo auto isolarci ed essere autolesionisti“. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 9 febbraio 2021) “Senel nuovo? Io ci sarò nelle forme che riterrete giuste, perché mi avete dato tanto“. È questo il messaggio dell’ormai ex premiersalutato dagli applausi al termine della riunione di sabato con i vertici del Movimento 5 Stelle. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera,avrebbe richiamato il partito a sostenere il nuovoche verrà formato da Mario. “Voltare le spalle avorrebbe dire voltare le spalle al Paese – ha affermato–. Temo la Lega, come sa anche Crimi, ma noi dobbiamo rimanere al tavolo perché dobbiamo dare una prospettiva al Paese. Non dobbiamo auto isolarci ed essere autolesionisti“. SportFace.

