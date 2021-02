Al via le riprese della fiction Un Professore con Alessandro Gassmann, primi nomi del cast (Di martedì 9 febbraio 2021) primi ciak per la fiction Un Professore, produzione Banijay Studios che vede Alessandro Gassmann salire in cattedra. In attesa di vederlo nei panni dell’Ispettore Lojacono ne I Bastardi di Pizzofalcone 3, l’attore si concentra sulla sua nuova avventura televisiva. Le riprese della fiction Un Professore sono iniziate da poco a Roma, e sui social è stata svelata la prima immagine del progetto, in onda prossimamente sulle reti Rai. Gassmann ricopre il ruolo di un insegnante di filosofia di un liceo romano. Uomo dai metodi anticonvenzionali, si prende cura dei suoi allievi per insegnare loro a crescere e diventare adulti. Nel cast anche Claudia Pandolfi in una parte ancora non definita, e Christiane ... Leggi su optimagazine (Di martedì 9 febbraio 2021)ciak per laUn, produzione Banijay Studios che vedesalire in cattedra. In attesa di vederlo nei panni dell’Ispettore Lojacono ne I Bastardi di Pizzofalcone 3, l’attore si concentra sulla sua nuova avventura televisiva. LeUnsono iniziate da poco a Roma, e sui social è stata svelata la prima immagine del progetto, in onda prossimamente sulle reti Rai.ricopre il ruolo di un insegnante di filosofia di un liceo romano. Uomo dai metodi anticonvenzionali, si prende cura dei suoi allievi per insegnare loro a crescere e diventare adulti. Nelanche Claudia Pandolfi in una parte ancora non definita, e Christiane ...

