Walter Ricciardi: “Serve una strategia per eliminare il Covid, non per conviverci” (Di lunedì 8 febbraio 2021) “Il Cts indipendente inglese lancia una petizione al Parlamento perché il Regno Unito adotti una strategia per l’eliminazione e non la convivenza con il Covid, dovremmo farlo anche noi“. È questo il contenuto del tweet di Walter Ricciardi, consigliere del ministro della Salute Speranza, in merito all’adozione di una strategia più dura per combattere il Coronavirus in Italia. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 8 febbraio 2021) “Il Cts indipendente inglese lancia una petizione al Parlamento perché il Regno Unito adotti unaper l’eliminazione e non la convivenza con il, dovremmo farlo anche noi“. È questo il contenuto del tweet di, consigliere del ministro della Salute Speranza, in merito all’adozione di unapiù dura per combattere il Coronavirus in Italia. SportFace.

Open_gol : La strategia di convivere col virus in attesa dell'immunità di gregge non ha funzionato, secondo Walter Ricciardi c… - romi_andrio : RT @Open_gol: La strategia di convivere col virus in attesa dell'immunità di gregge non ha funzionato, secondo Walter Ricciardi che spera i… - prestia_fabio : RT @Open_gol: La strategia di convivere col virus in attesa dell'immunità di gregge non ha funzionato, secondo Walter Ricciardi che spera i… - SBerritta : RT @La7tv: #lariachetira #Varianti Covid, l'infettivologo Matteo #Bassetti: 'La variante inglese è più diffusiva e i vaccini la coprono, lo… - Ariachetira : RT @La7tv: #lariachetira #Varianti Covid, l'infettivologo Matteo #Bassetti: 'La variante inglese è più diffusiva e i vaccini la coprono, lo… -