Premier League: minacce di morte nei confronti dell’arbitro Dean (Di lunedì 8 febbraio 2021) Un caso di minacce di morte nei confronti di un arbitro scuote la Premier League, un caso scoppiato per via di una decisione presa sul campo L’arbitro inglese Mike Dean ha denunciato alla polizia di aver ricevuto minacce di morte sui social media. Il direttore di gara è stato preso di mira dopo che nella giornata di sabato aveva espulso il centrocampista del West Ham Tomas Soucek durante la gara con il West Ham. La decisione è stata successivamente annullata con la Football Association che questa mattina ha eliminato il rosso nei confronti del giocatore. Si tratta della seconda decisione di Dean annullata dalla Football Association in pochi giorni dato che venerdì era stata annullata l’espulsione ai danni Jan Bednarek, ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 8 febbraio 2021) Un caso didineidi un arbitro scuote la, un caso scoppiato per via di una decisione presa sul campo L’arbitro inglese Mikeha denunciato alla polizia di aver ricevutodisui social media. Il direttore di gara è stato preso di mira dopo che nella giornata di sabato aveva espulso il centrocampista del West Ham Tomas Soucek durante la gara con il West Ham. La decisione è stata successivamente annullata con la Football Association che questa mattina ha eliminato il rosso neidel giocatore. Si tratta della seconda decisione diannullata dalla Football Association in pochi giorni dato che venerdì era stata annullata l’espulsione ai danni Jan Bednarek, ...

SkySport : ?? BOTTA TERRIBILE DI FODEN ?? Poker del City in casa del Liverpool ?? Gli HL ?? - FBiasin : Molti commenti su #Eriksen che 'è stato bravo ma ieri era facile, va rivisto in match più probanti'. - Miglior cen… - serpent849 : RT @BritishFootball: Mike Dean e la famiglia hanno ricevuto addirittura minacce di morte nel weekend, dopo che l'arbitro ha espulso Soucek… - emanuel8__ : RT @BritishFootball: Mike Dean e la famiglia hanno ricevuto addirittura minacce di morte nel weekend, dopo che l'arbitro ha espulso Soucek… - paolo_shark : @gustinicchi Tutto gremito, così come la Russian premier league in Russia. -