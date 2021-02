“Non ti dico Riposa in Pace, eri troppo avanti. Eri il mio mito” (Di lunedì 8 febbraio 2021) Povia, gravissimo lutto per il cantante. L’annuncio arriva direttamente dal cantautore, attraverso i suoi social. Il singolare messaggio d’addio. Gravissimo lutto per il cantante Povia, molto amato dal pubblico e vincitore di Sanremo nel 2006. E’ stato lui stesso a dare l’annuncio su Instagram: il cantautore lombardo ha postato una foto con lui e suo papà da giovane, che teneva Povia tra le sue braccia da piccolo. Messaggio toccante e carico di tristezza per l’artista, che ha voluto ricordare il genitore con parole semplici, ma cariche di stima e di affetto: (Continua..) “Ciao papà, sei stato un grande. Mi hai insegnato ironia, schiettezza e voglia di fare”. Il cantautore ricordava spesso come il suo unico vero mito sia stato il suo padre. Una frase che ha ripetuto anche dopo aver vinto Sanremo nel 2006, toccando l’apice del suo successo. “Non ti ... Leggi su howtodofor (Di lunedì 8 febbraio 2021) Povia, gravissimo lutto per il cantante. L’annuncio arriva direttamente dal cantautore, attraverso i suoi social. Il singolare messaggio d’addio. Gravissimo lutto per il cantante Povia, molto amato dal pubblico e vincitore di Sanremo nel 2006. E’ stato lui stesso a dare l’annuncio su Instagram: il cantautore lombardo ha postato una foto con lui e suo papà da giovane, che teneva Povia tra le sue braccia da piccolo. Messaggio toccante e carico di tristezza per l’artista, che ha voluto ricordare il genitore con parole semplici, ma cariche di stima e di affetto: (Continua..) “Ciao papà, sei stato un grande. Mi hai insegnato ironia, schiettezza e voglia di fare”. Il cantautore ricordava spesso come il suo unico verosia stato il suo padre. Una frase che ha ripetuto anche dopo aver vinto Sanremo nel 2006, toccando l’apice del suo successo. “Non ti ...

