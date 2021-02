La coesione sociale sarà alla base del programma di Mario Draghi (Di lunedì 8 febbraio 2021) La coesione sociale sarà la pietra miliare del programma di governo del premier incaricato Mario Draghi. E questo piace molto alle parti sociali, che lui stesso aveva pubblicamente detto di voler incontrare nel breve discorso pronunciato al termine del primo colloquio con il Capo dello Stato Sergio Mattarella. Ora sembra una convinzione ancora più forte, attorno al quale ruoterà tutto il programma di governo. Non sussidi a pioggia, ma incentivi (soprattutto per i giovani), per dare la possibilità a chi ha risentito maggiormente della crisi di tirarsi sù. Affermazioni che piacciono molto ai sindacati, che tramite la segretaria generale della Cisl Anna Maria Furlan hanno chiesto nuovamente di essere ricevuti da Mario Draghi. Comunque, ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 8 febbraio 2021) Lala pietra miliare deldi governo del premier incaricato. E questo piace molto alle parti sociali, che lui stesso aveva pubblicamente detto di voler incontrare nel breve discorso pronunciato al termine del primo colloquio con il Capo dello Stato Sergio Mattarella. Ora sembra una convinzione ancora più forte, attorno al quale ruoterà tutto ildi governo. Non sussidi a pioggia, ma incentivi (soprattutto per i giovani), per dare la possibilità a chi ha risentito maggiormente della crisi di tirarsi sù. Affermazioni che piacciono molto ai sindacati, che tramite la segretaria generale della Cisl Anna Maria Furlan hanno chiesto nuovamente di essere ricevuti da. Comunque, ...

