Jonathan Bachini, le figlie dell’ex calciatore all’attacco: “Da 3 anni non sappiamo nulla di lui” (Di lunedì 8 febbraio 2021) Durissimo sfogo di Asia e Sandy, le figlie maggiori di Jonathan Bachini, ex calciatore della Juventus oggi accusato dalle due ragazze di essere un padre assente. Dopo la travagliata storia di Walter Zenga e dei figli, a Live – Non è la d’Urso va in scena un altro spinoso capitolo familiare. Le figlie di Jonathan Bachini: “Da 3 anni non sappiamo nulla di papà“ Le figlie dell’ex giocatore della Juve sono state ospiti di Barbara d’Urso nella puntata di Live del 7 febbraio, e hanno raccontato la loro versione sul rapporto con il padre. Parole a cui l’ex calciatore non avrebbe al momento replicato, ma che arrivano come nuovo e tagliente ritratto di famiglia dopo il ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 8 febbraio 2021) Durissimo sfogo di Asia e Sandy, lemaggiori di, exdella Juventus oggi accusato dalle due ragazze di essere un padre assente. Dopo la travagliata storia di Walter Zenga e dei figli, a Live – Non è la d’Urso va in scena un altro spinoso capitolo familiare. Ledi: “Da 3nondi papà“ Legiocatore della Juve sono state ospiti di Barbara d’Urso nella puntata di Live del 7 febbraio, e hanno raccontato la loro versione sul rapporto con il padre. Parole a cui l’exnon avrebbe al momento replicato, ma che arrivano come nuovo e tagliente ritratto di famiglia dopo il ...

zazoomblog : Lo sfogo delle figlie dell’ex giocatore Jonathan Bachini a Non è la D’Urso: «Cancellate come i figli di Walter Zeng… - Notiziedi_it : Live Non è la D’Urso, l’appello di Asia e Sandy, figlie di Jonathan Bachini | Video Mediaset - Danyboy1991 : Mamma che ricordi Jonathan Bachini! #noneladurso - n0tst0nks : @SimoneGambino @_enz29 Non ci sono più i Jonathan Bachini di una volta. Mondo senza speranza! -