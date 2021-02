In ospedali Umbria sospese attività programmate

SkyTG24 : Covid, negli ospedali dell’Umbria sospese le attività programmate - MediasetTgcom24 : Rezza: in Umbria variante brasiliana negli ospedali #Coronavirus - 29luglio1971 : RT @HuffPostItalia: Attanagliata dalle varianti, l'Umbria si affida a ospedali da campo e prefabbricati - Cristian_Gi_LI : Attanagliata dalle varianti, l'Umbria si affida a ospedali da campo e prefabbricati - andvaccaro : RT @HuffPostItalia: Attanagliata dalle varianti, l'Umbria si affida a ospedali da campo e prefabbricati -

Ultime Notizie dalla rete : ospedali Umbria

Ancora in crescita i ricoverati Covid in, a oggi 500, 16 in più di ieri, 77 dei quali ... Marche Aumentano i ricoverati per covid neglidelle Marche: sono 609, +7 su ieri. I ...Sospese fino al 21 febbraio neglidell'le attività chirurgiche di ricovero "programmate procrastinabili" e quelle di specialistica ambulatoriale "procrastinabili". Lo hanno comunicato con una lettera ai direttori ...Zone rosse, scuole chiuse e ministero della Sanità direttamente a raccogliere elementi sull'epidemia in Toscana, Marche, Abruzzo, Molise, provincia di Bolzano così come Tortorici, in provincia di Mess ...Il bollettino: quasi 8mila nuovi contagi in Italia. Due varianti Covid stanno dilagando tra Marche e Umbria: l'inglese e la brasiliana ...