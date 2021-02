Flavio Briatore manda i fan in estasi, la dedica speciale non sfugge (Di lunedì 8 febbraio 2021) Flavio Briatore manda i fan in estasi, l’imprenditore ha creato un vero delirio social grazie alla sua dedica speciale: scopriamo di chi si tratta. foto facebookOggi per lui è un giorno importante e lo rende noto proprio con una storia pubblicata da poche ore su Instagram in cui inserisce una dedica davvero speciale che forse nessuno si aspettava. La protagonista in questione è molto conosciuta e negli ultimi mesi è stata anche al centro dell’attenzione per la sua partecipazione al reality di Canale Cinque ancora in onda, ovvero il Grande Fratello Vip. Siamo certi che avrete capito di chi si tratta, quello che forse nessuno si aspettava è stata proprio la reazione del web che ha tanto apprezzato il gesto dell’imprenditore, che ancora ... Leggi su chenews (Di lunedì 8 febbraio 2021)i fan in, l’imprenditore ha creato un vero delirio social grazie alla sua: scopriamo di chi si tratta. foto facebookOggi per lui è un giorno importante e lo rende noto proprio con una storia pubblicata da poche ore su Instagram in cui inserisce unadavveroche forse nessuno si aspettava. La protagonista in questione è molto conosciuta e negli ultimi mesi è stata anche al centro dell’attenzione per la sua partecipazione al reality di Canale Cinque ancora in onda, ovvero il Grande Fratello Vip. Siamo certi che avrete capito di chi si tratta, quello che forse nessuno si aspettava è stata proprio la reazione del web che ha tanto apprezzato il gesto dell’imprenditore, che ancora ...

fumoealibi : RT @coipantaleopa: definizione di villain: eligreg che dice querelami flavio briatore e il resto a casa - interistadoc_ : RT @coipantaleopa: definizione di villain: eligreg che dice querelami flavio briatore e il resto a casa - checazneso : Ho un problema nella testa funziona a metà, ogni tanto parte un suono che fa: querelami Flavio Briatore - coipantaleopa : definizione di villain: eligreg che dice querelami flavio briatore e il resto a casa - ciavarellangela : RT @coipantaleopa: continuamo la rubrica regina si nasce non si diventa, un manuale by eligreg per festeggiare la sua nascita QUERELAMI F… -