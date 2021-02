Bagni su Maksimovic: “I giocatori in scadenza non dovrebbero giocare” (Di lunedì 8 febbraio 2021) Salvatore Bagni su Maksimovic Salvatore Bagni, ex calciatore del Napoli, è intervenuto in diretta ai microfoni di Si gonfia la rete, dove ha parlato anche … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di lunedì 8 febbraio 2021) SalvatoresuSalvatore, ex calciatore del Napoli, è intervenuto in diretta ai microfoni di Si gonfia la rete, dove ha parlato anche … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

AzzurrissimoTwi : ?? IL GUERRIERO. Bagni: “Maksimovic ha sbagliato un passaggio molto semplice, Gattuso non ha colpe per la sconfitta… - MundoNapoli : Salvatore Bagni: “Maksimovic non dovrebbe più giocare” - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Bagni: “I giocatori in scadenza come Maksimovic non dovrebbero giocare”… - 100x100Napoli : Così #Bagni a Radio Marte -